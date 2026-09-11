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Ganesh Chaturthi 2026: दूर्वा सिर्फ घास नहीं! अनलासुर की कथा में छिपा है गणेश पूजा का गहरा अर्थ

Fri, 11 Sep 2026 09:42 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 11 Sep 2026 09:42 AM IST
सार

गणेश चतुर्थी 2026 पर जब आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, तो जानिए इसके पीछे छिपी अनलासुर की रोचक पौराणिक कथा। आखिर साधारण-सी दूर्वा गणेश पूजा में इतनी खास क्यों मानी जाती है?

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Ganesh Chaturthi 2026 The Untold Story of Durva Grass and the Demon Analasura in hindi
गणेश चतुर्थी 2026 - फोटो : amar ujala

Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी आते ही घर-घर में एक खास तैयारी शुरू हो जाती है। गणपति की प्रतिमा, मोदक, लाल फूल और पूजा की थाली के साथ एक चीज लगभग हमेशा दिखाई देती है दूर्वा। देखने में बेहद साधारण, खेतों और मैदानों में आसानी से उग आने वाली यह हरी घास गणेश पूजा में इतना महत्वपूर्ण स्थान कैसे पा गई? इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक बेहद रोचक पौराणिक कथा है। कथा जुड़ी है अनलासुर नाम के एक भयंकर असुर से, जिसकी देह से निकलती आग ने देवताओं और ऋषियों तक को परेशान कर दिया था। कहा जाता है कि जब इस अग्नि का सामना गणेश जी से हुआ, तो उन्होंने अनलासुर को निगल लिया। लेकिन असुर की अग्नि गणेश जी के भीतर ही भड़कती रही। उनका शरीर भयंकर ताप से तपने लगा। कई उपाय किए गए, लेकिन राहत नहीं मिली। अंततः दूर्वा अर्पित किए जाने पर उनका ताप शांत हुआ। यहीं से दूर्वा और गणेश पूजा का वह संबंध सामने आता है, जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की पूजा का हिस्सा है।

Ganesh Chaturthi 2026 The Untold Story of Durva Grass and the Demon Analasura in hindi
गणेश चतुर्थी - फोटो : PTI

गणेश चतुर्थी 2026 में कब है?
साल 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, सोमवार को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति की स्थापना की जाती है और विधि-विधान से पूजा की जाती है। गणेश पूजा में मोदक, सिंदूर और लाल फूलों के साथ दूर्वा अर्पित करने की परंपरा भी इसी अवसर पर विशेष रूप से निभाई जाती है। आखिर गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है?

Ganesh Chaturthi 2026 The Untold Story of Durva Grass and the Demon Analasura in hindi
गणेश पुराण के उपासना-खण्ड में दूर्वांकुर के माहात्म्य से जुड़े प्रसंग में अनलासुर की कथा मिलती है। - फोटो : ai

जब अनलासुर की आग से कांप उठे देवता
गणेश पुराण के उपासना-खण्ड में दूर्वांकुर के माहात्म्य से जुड़े प्रसंग में अनलासुर की कथा मिलती है। अनलासुर कोई सामान्य असुर नहीं था। उसके भीतर ऐसी प्रचंड अग्नि थी कि उसके सामने आने वाला सब कुछ जैसे जल उठता था। उसके आतंक से देवता और ऋषि परेशान हो गए। जब किसी को इस संकट से मुक्ति का रास्ता नहीं सूझा, तब सभी गणेश जी की शरण में पहुंचे। गणेश जी ने अनलासुर का सामना किया। कथा का सबसे असाधारण हिस्सा यहीं आता है। उन्होंने उस असुर को युद्ध में मारने के बजाय निगल लिया। बाहर से देखने पर लगता है कि संकट समाप्त हो गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अनलासुर के गणेश जी के भीतर चले जाने के बाद उसकी अग्नि भी उनके शरीर में फैल गई। गणेश जी का शरीर भयंकर ताप से तपने लगा। देवताओं ने उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए अलग-अलग उपाय किए, लेकिन दाह शांत नहीं हुआ। गणेश पुराण की कथा में दूर्वांकुर के माहात्म्य का वर्णन इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दूर्वा अर्पित किए जाने के बाद गणेश जी का ताप शांत होता है। यही कारण है कि गणेश पूजा में दूर्वा को सामान्य घास की तरह नहीं देखा जाता।

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Ganesh Chaturthi 2026 The Untold Story of Durva Grass and the Demon Analasura in hindi
अनलासुर की आग को हम क्रोध, अहंकार, लालच और अनियंत्रित इच्छाओं के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। - फोटो : amar ujala

अनलासुर की आग और दूर्वा की ठंडक: एक प्रतीकात्मक अर्थ
यदि इस कथा को केवल चमत्कार की कहानी न मानकर प्रतीकात्मक रूप से पढ़ें, तो इसका संदेश आज के जीवन से भी जुड़ता दिखाई देता है। अनलासुर की आग को हम क्रोध, अहंकार, लालच और अनियंत्रित इच्छाओं के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। जब ये भाव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो उनका असर केवल दूसरों पर नहीं पड़ता। वे हमारे भीतर भी बेचैनी पैदा करते हैं। गणेश जी द्वारा अनलासुर को निगलना इस बात का प्रतीक माना जा सकता है कि समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ समस्या को अपने भीतर समेट लेना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भीतर पैदा हुई ‘गर्मी’ को शांत करना भी उतना ही जरूरी है। और यहां दूर्वा शीतलता, संतुलन और विनम्रता का एक प्रतीक बन जाती है। यह आधुनिक मनोविज्ञान का गणेश पुराण द्वारा दिया गया अर्थ नहीं है, बल्कि कथा की एक समकालीन और प्रतीकात्मक व्याख्या है।

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गणेश पूजा में आमतौर पर 21 दूर्वा अर्पित करने की परंपरा प्रसिद्ध है। - फोटो : adobe stock

21 दूर्वा का क्या है रहस्य?
गणेश पूजा में आमतौर पर 21 दूर्वा अर्पित करने की परंपरा प्रसिद्ध है। इसके पीछे अलग-अलग धार्मिक और लोक-व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ परंपराएं 21 को शरीर और मन से जुड़े विभिन्न तत्वों से जोड़ती हैं। हालांकि इन सभी व्याख्याओं को सीधे गणेश पुराण का मूल अर्थ बताना उचित नहीं होगा। ग्रंथीय स्तर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश पुराण में दूर्वांकुर अर्पित करने और विशेष रूप से 21 दूर्वा के माहात्म्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए 21 का अर्थ समझाते समय यह फर्क बनाए रखना जरूरी है कि क्या मूल ग्रंथ में है और क्या बाद की प्रतीकात्मक व्याख्या है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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