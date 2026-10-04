आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 5 October : सोमवार, 5 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही माने जाते हैं। आइए जानते हैं 5 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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