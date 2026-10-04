आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
5 October Ka Panchang: 5 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी चंद्रमा ही माने जाते हैं।
विस्तार
Panchang 5 October : सोमवार, 5 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही माने जाते हैं। आइए जानते हैं 5 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 05 अक्तूबर 2026
|तिथि
|दशमी
|26:07 तक
|नक्षत्र
|पुष्य
|23:08 तक
|प्रथम करण
|वणिज
|14:59 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|26:07 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|शिव
|09:50तक
|सूर्योदय
|06:17
|सूर्यास्त
|18:01
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|07:45-09:13
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:45-12:32
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45-12:32
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 05 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय-06:17
सूर्यास्त का समय- 18:01
चन्द्रोदय- 24:38
चन्द्रास्त- 13:54
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आज का अशुभ मुहूर्त - 05 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 13:37-15:05
राहुकाल:07:45-09:13
यमगण्ड: 10:41-12:09
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अमृत: सुबह 6:16 से 7:44 बजे तक
काल: सुबह 7:44 से 9:12 बजे तक
शुभ: सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक
रोग: सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 बजे तक
उद्वेग: दोपहर 12:09 से 1:37 बजे तक
चर: दोपहर 1:37 से 3:06 बजे तक
लाभ: दोपहर 3:06 से 4:34 बजे तक
अमृत: शाम 4:34 से 6:02 बजे तक
काल: शाम 6:02 से 7:31 बजे तक
लाभ: शाम 7:31 से 9:00 बजे तक
उद्वेग: रात 9:00 से 10:28 बजे तक
शुभ: रात 10:28 से 11:57 बजे तक
अमृत: रात 11:57 से 1:26 बजे तक
चर: रात 1:26 से 2:55 बजे तक
रोग: रात 2:55 से 4:24 बजे तक
काल: सुबह 4:24 से 5:53 बजे तक