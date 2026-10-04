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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 05 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Mon, 05 Oct 2026 01:13 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 01:13 AM IST
सार

5 October Ka Panchang: 5 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी  तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी चंद्रमा ही माने जाते हैं।

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Aaj Ka Panchang 05 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 5 October : सोमवार, 5 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही माने जाते हैं। आइए जानते हैं 5 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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आज का पंचांग- 05 अक्तूबर 2026

तिथि दशमी  26:07 तक
नक्षत्र पुष्य  23:08 तक
प्रथम करण वणिज   14:59 तक
द्वितीय करण  गारा 26:07 तक
पक्ष कृष्ण  
वार सोमवार  
योग शिव 09:50तक
सूर्योदय 06:17  
सूर्यास्त 18:01  
चंद्रमा कर्क राशि में  
राहुकाल 07:45-09:13  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:45-12:32

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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45-12:32

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 05 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय-06:17
सूर्यास्त का समय- 18:01
चन्द्रोदय- 24:38
चन्द्रास्त- 13:54
 

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आज का अशुभ मुहूर्त - 05 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 13:37-15:05
राहुकाल:07:45-09:13
यमगण्ड: 10:41-12:09

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5 अक्तूबर 2026 दिन का चौघड़िया
अमृत: सुबह 6:16 से 7:44 बजे तक
काल: सुबह 7:44 से 9:12 बजे तक
शुभ: सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक
रोग: सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 बजे तक
उद्वेग: दोपहर 12:09 से 1:37 बजे तक
चर: दोपहर 1:37 से 3:06 बजे तक
लाभ: दोपहर 3:06 से 4:34 बजे तक
अमृत: शाम 4:34 से 6:02 बजे तक

काल: शाम 6:02 से 7:31 बजे तक
लाभ: शाम 7:31 से 9:00 बजे तक
उद्वेग: रात 9:00 से 10:28 बजे तक
शुभ: रात 10:28 से 11:57 बजे तक
अमृत: रात 11:57 से 1:26 बजे तक
चर: रात 1:26 से 2:55 बजे तक
रोग: रात 2:55 से 4:24 बजे तक
काल: सुबह 4:24 से 5:53 बजे तक

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