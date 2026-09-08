आज का राशिफल: मकर राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पढ़ें 9 सितंबर का राशिफल

मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और उपलब्धियों के संकेत लेकर आ सकता है। यात्रा या किसी काम से बाहर जाने के दौरान आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसलिए आसपास होने वाली बातचीत और मिलने वाले अवसरों को नजरअंदाज न करें। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण पद, नई जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी मेहनत और प्रभाव को पहचान मिलने के योग हैं।यदि काफी समय से नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज उस दिशा में कोई सकारात्मक प्रगति हो सकती है। परिवार के साथ वाहन या अन्य सुख-सुविधा से जुड़ी खरीदारी की योजना भी बन सकती है। हालांकि पुराने लेन-देन से जुड़ा कोई मामला चिंता बढ़ा सकता है। ऐसे मामलों को जल्दबाजी में निपटाने के बजाय जरूरी दस्तावेज और पुराने हिसाब-किताब अच्छी तरह जांच लें। दिन के अंत में संतान की ओर से मिलने वाली कोई अच्छी खबर आपका मूड बेहतर कर देगी। उनकी उपलब्धि या किसी सकारात्मक बदलाव से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।नई जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है।पुराने लेन-देन में सावधानी रखें।संतान से सुखद समाचार मिलेगा।यात्रा के दौरान मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।