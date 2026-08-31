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मकर राशि के जातक इस माह नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 05:07 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 05:07 PM IST
सार

मकर राशि वालों के लिए सितंबर की शुरुआत बेहद शुभ और लाभकारी रहेगी। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। कारोबारियों को पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है।

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Capricorn Monthly Horoscope September 2026 makar masik rashifal September monthly rashifal
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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मकर राशि पृथ्वी तत्व की अनुशासित, मेहनती और लक्ष्य केंद्रित राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक जिम्मेदार, धैर्यवान और जीवन में स्थिर सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और अपनी मेहनत के दम पर धीरे-धीरे मजबूत स्थिति बना लेते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं, जिन्हें कर्म, अनुशासन, संघर्ष और न्याय का कारक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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मकर राशि (सितंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
मकर राशि वालों के लिए सितंबर की शुरुआत बेहद शुभ और लाभकारी रहेगी। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। कारोबारियों को पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि आर्थिक लेनदेन और निवेश के मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। महीने की शुरुआत से ही समय, धन और अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करें, इससे काम अपेक्षा के अनुसार पूरे हो सकते हैं। जो लोग नौकरी या कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं, उन्हें वरिष्ठों और शुभचिंतकों की सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए महीने का पूर्वार्ध सफलता देने वाला रह सकता है।
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परिवार और रिलेशनशिप
माह के मध्य से रिश्तों के मामले में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की भावनाओं को समझें। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज न करें। वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने से पारिवारिक संबंधों में अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
सितंबर के मध्य से उत्तरार्ध तक सौभाग्य का साथ अपेक्षाकृत कम मिल सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण काम धैर्य और विवेक के साथ करें। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। सेहत के लिहाज से भी यह समय थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए किसी भी परेशानी को टालने के बजाय समय पर ध्यान दें। काम के दबाव के बीच आराम और दिनचर्या का भी ख्याल रखें।


उपाय
प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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