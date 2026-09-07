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सूर्य गोचर 2026: 17 सितंबर से बदलेंगे इन राशियों के दिन, 4 को फायदा और 4 को रहना होगा सतर्क
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:17 AM IST
सार
17 सितंबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय करियर, धन और सफलता के लिहाज से खास रहने वाला है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा।
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Surya Gochar 2026
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ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मविश्वास, मान-सम्मान, यश व पद-प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। ऐसे में सूर्य का हर राशि परिवर्तन ज्योतिष की दृष्टि से खास होता है। 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्तूबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। जहां वृष, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत दे रहा है, वहीं कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को इस दौरान कुछ मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं सूर्य का कन्या राशि में गोचर किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है।
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय मिला-जुला परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन काम के बीच कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। आय के साधन बने रहेंगे, लेकिन साथ ही खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें।
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वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य गोचर काफी शुभ माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार करने वालों को भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और पुराने प्रयासों का फायदा मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सेहत भी सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह समय मेहनत को सफलता में बदलने वाला हो सकता है।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए समय उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। करियर में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। काम के दौरान अचानक रुकावटें आने से तनाव बढ़ सकता है। धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ने की संभावना है। किसी को पैसा उधार देने या जल्दबाजी में निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। पारिवारिक या कार्यस्थल के विवादों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। नौकरी और कारोबार में रुकावटें आने से मन परेशान हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम में देरी होने की आशंका रहेगी। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें, क्योंकि अचानक खर्च या धन हानि की स्थिति बन सकती है। बिना सोचे-समझे कोई बड़ा निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और काम के साथ पर्याप्त आराम भी लें। नए काम की शुरुआत करने से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करना बेहतर रहेगा।
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