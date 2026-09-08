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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 9 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पढ़ें 9 सितंबर का राशिफल

Wed, 09 Sep 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 05:11 AM IST
सार

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार और खुशियों से भरा रह सकता है। घर में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 9 September 2026 aquarius horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार और खुशियों से भरा रह सकता है। घर में हल्का-फुल्का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। खासकर छोटे बच्चों के साथ समय बिताने से आपका मूड बेहतर होगा और रोजमर्रा की चिंताओं से कुछ देर के लिए राहत मिलेगी। पिता की ओर से कोई सरप्राइज या उपहार मिल सकता है, जो आपके लिए भावनात्मक रूप से खास रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों का स्नेह और सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा।
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यदि आज यात्रा करनी है तो अपने सामान और जरूरी चीजों को लेकर लापरवाही न करें। खासतौर पर मोबाइल, पर्स, जरूरी कागजात और अन्य कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। धन में वृद्धि के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च करने या कोई उपयोगी वस्तु खरीदने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राहत मिल सकती है। लंबे समय से परेशान कर रही किसी पुरानी समस्या में सुधार होने से आप खुद को हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई मनचाही इच्छा पूरी होने की संभावना भी बन सकती है।
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परिवार: घर में आनंद और अपनापन बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

सेहत: पुरानी परेशानी में राहत मिल सकती है।

आज की सलाह: यात्रा के दौरान अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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