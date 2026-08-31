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कुंभ राशि वाले माह के दूसरे सप्ताह में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 06:07 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 06:07 PM IST
सार

कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने में सफल हो सकते हैं।

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Aquarius Monthly Horoscope September 2026 kumbh masik rashifal September monthly rashifal
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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कुंभ राशि वायु तत्व की स्वतंत्र विचारों वाली, बुद्धिमान और दूरदर्शी राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक नए विचारों को अपनाने वाले, अलग सोच रखने वाले और जीवन में अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ये लोग प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक सोच-विचार और अस्थिरता इनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं, जिन्हें कर्म, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य का कारक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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कुंभ राशि (सितंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने में सफल हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। संवाद के माध्यम से विवादों को सुलझाने में सफलता मिलेगी। हालांकि दूसरे सप्ताह में कारोबारियों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर होगा। मध्य माह में काम पूरे करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तरार्ध में परिस्थितियां फिर अनुकूल होंगी और सरकारी निर्णय से लाभ मिल सकता है।
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परिवार और रिलेशनशिप
दूसरे सप्ताह में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कठोर शब्दों के कारण करीबी लोगों से अनावश्यक विवाद हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में परिवार में प्रेम और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। परिजनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। रिश्तों में बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करें।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
माह के मध्य में काम अपेक्षा के अनुसार पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान केवल भाग्य या दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद प्रयास करें। साथ ही गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य बनाए रखें और परिस्थितियों का सोच-समझकर सामना करें।


उपाय
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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