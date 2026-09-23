आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को बड़ों की सलाह से लाभ होगा, पढ़ें 24 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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बड़ों की सलाह से लाभ

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत

कारोबार में लाभ के अवसर

सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी

संतान पक्ष से खुशखबरी

आज का दिन आपके लिए लाभ, सम्मान और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। परिवार के बड़े-बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज करने के बजाय उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि उनके अनुभव से आपको सही दिशा मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। लगातार की गई मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। इलेक्ट्रीशियन का कारोबार करने वाले जातकों को व्यापार में नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं।किसी ग्राहक या नए काम के जरिए आमदनी बढ़ने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्र में आपके सरल और सज्जन व्यवहार की लोग प्रशंसा करेंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई बड़ी और सुखद खबर मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो लंबे समय से परेशान कर रही किसी समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अपनी दिनचर्या और खान-पान को लेकर लापरवाही न करें। आज बड़ों का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा।



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: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।