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4 अक्तूबर को गुरु-चंद्रमा की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन राशियों को मिलेंगे सुनहरे अवसर

Thu, 24 Sep 2026 01:41 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 24 Sep 2026 01:41 PM IST
सार

4 अक्तूबर को गुरु और चंद्रमा की युति कर्क राशि में हो रही है जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे कुछ राशि वालों पर अच्छा और सकारात्मक प्रभाव रहेगा। 

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gajkesari rajyog 4 october 2026 benefits for these zodiac signs
Gajkesari Rajyog 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

ज्योतिष में हर एक ग्रह का खास भूमिका होती है, जिसमें चंद्रमा और गुरु की स्थिति बहुत ही खास मानी जाती है। पंचांग के अनुसार, 4 अक्तूबर 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से गुरु मौजूद हैं। गुरु और चंद्रमा की युति कर्क राशि में होने से गजकेसरी योग का निर्माण होने वाला है। वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ज्योतिष में गुरु शुभ, ज्ञान, विस्तार, धन, संतान, शिक्षा और प्रतिष्ठा आदि का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु-चंद्रमा की युति होने से करियर-कारोबार, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में लाभ होता है। चंद्रमा और गुरु की युति 4 अक्तूबर को कर्क राशि में होगी और इससे बनने वाला राजयोग 6 अक्तूबर तक रहेगा। ऐसे में कुछ राशि वालों के ऊपर गजकेसरी राजयोग का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 

gajkesari rajyog 4 october 2026 benefits for these zodiac signs
तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि पर गजकेसरी राजयोग का असर
कर्क राशि में बना गजकेसरी राजयोग तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में नए-नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर किसी तरह की नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। वहीं जो लोग व्यापार से संबंधित हैं उनको अपने संपर्कों का लाभ मिलेगा और रुका हुआ का जल्द से जल्द पूरा होगा। निवेश से संबंधित मामलों में आपको किसी तरह के जल्दबाजी करने से बचना होगा। आपको इस दौरान महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 
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मकर राशि - फोटो : amar ujala
मकर राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव
मकर राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग शुभ और लाभकारी रहेगा। करियर, धन और आर्थिक मामलों में प्रगति के नए-नए अवसर मिलेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कारोबारियों को नई योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का अवसर मिलेगा जिससे उनकी आय में जबरदस्त मुनाफा होगा। आय के नए-नए रास्ते खुल सकते हैं। दांपत्य जीवन में साथी का साथ मिलेगा। 
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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव
कर्क राश में गुरु और चंद्रमा की युति होने कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में काम के लिए नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। 

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मीन राशि - फोटो : amar ujala
मीन राशि पर गजकेसरी राजयोग का प्रभाव
मीन राशि वालों के लिए गुरु-चंद्रमा की युति आपके लिए आर्थिक मजबूती के संकेत हैं। नौकरी में बदलाव और नई तरह की जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। अधूरे काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बहुत बेहतर रहेगी। परिवार में घर के सदस्सों का भरपूर साथ मिलेगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में नए-नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी राशि में यह राजयोग पंचम भाव में बनेगा। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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