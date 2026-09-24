1 अक्तूबर को बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत

1 of 5 बुध नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : AI







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ज्योतिष में बुध को बुद्धि, शिक्षा, संवाद, तर्क, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए बुध की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय बुध कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र में स्थित हैं, लेकिन 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ दिनों बाद 1 अक्तूबर को बुध स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस बदलाव का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक रह सकता है।

2 of 5 1 अक्तूबर 2026 को सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। - फोटो : adobe stock

कब होगा बुध का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश?

द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 अक्तूबर 2026 को सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध इस नक्षत्र में 12 अक्तूबर को शाम 6 बजकर 48 मिनट तक रहेंगे। इसके बाद वह विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वाति को 27 नक्षत्रों में 15वां स्थान प्राप्त है और इसके स्वामी राहु माने जाते हैं। इसकी राशि तुला है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। इस दौरान बुध और शुक्र की स्थिति को लेकर ज्योतिष में विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। इसी आधार पर कुछ राशियों के लिए यह अवधि अनुकूल मानी जा रही है।

3 of 5 कारोबार में भी प्रगति के अवसर सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, इस दौरान घरेलू वातावरण बेहतर हो सकता है और माता से जुड़े मामलों में भी राहत के संकेत मिल सकते हैं। मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबार में भी प्रगति के अवसर सामने आ सकते हैं।

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4 of 5 कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन खास माना जा रहा है। बुध आपकी राशि में स्थित होकर व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों को प्रभावित करेंगे। इस अवधि में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने में मदद मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए नई रणनीति बनाना फायदेमंद हो सकता है। पहले से बनाई गई योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी संकेत हैं। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रह सकते हैं और साथ में अच्छा समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं।

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5 of 5 नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। - फोटो : amar ujala