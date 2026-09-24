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1 अक्तूबर को बुध का स्वाति नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत

Thu, 24 Sep 2026 01:41 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 01:41 PM IST
सार

Mercury Nakshatra Transit 2026: 1 अक्तूबर 2026 को बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से कर्क, तुला और धनु राशि वालों को करियर, धन और निजी जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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Mercury Swati Nakshatra Transit on October 1 Brings Positive Signs for Cancer, Libra and Sagittarius
बुध नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : AI

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, शिक्षा, संवाद, तर्क, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए बुध की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय बुध कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र में स्थित हैं, लेकिन 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ दिनों बाद 1 अक्तूबर को बुध स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस बदलाव का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक रह सकता है।

Mercury Swati Nakshatra Transit on October 1 Brings Positive Signs for Cancer, Libra and Sagittarius
1 अक्तूबर 2026 को सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। - फोटो : adobe stock

कब होगा बुध का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश?
द्रिक पंचांग के अनुसार, 1 अक्तूबर 2026 को सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध इस नक्षत्र में 12 अक्तूबर को शाम 6 बजकर 48 मिनट तक रहेंगे। इसके बाद वह विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वाति को 27 नक्षत्रों में 15वां स्थान प्राप्त है और इसके स्वामी राहु माने जाते हैं। इसकी राशि तुला है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। इस दौरान बुध और शुक्र की स्थिति को लेकर ज्योतिष में विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है। इसी आधार पर कुछ राशियों के लिए यह अवधि अनुकूल मानी जा रही है।

Mercury Swati Nakshatra Transit on October 1 Brings Positive Signs for Cancer, Libra and Sagittarius
कारोबार में भी प्रगति के अवसर सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, इस दौरान घरेलू वातावरण बेहतर हो सकता है और माता से जुड़े मामलों में भी राहत के संकेत मिल सकते हैं। मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबार में भी प्रगति के अवसर सामने आ सकते हैं।

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Mercury Swati Nakshatra Transit on October 1 Brings Positive Signs for Cancer, Libra and Sagittarius
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। - फोटो : amar ujala

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन खास माना जा रहा है। बुध आपकी राशि में स्थित होकर व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों को प्रभावित करेंगे। इस अवधि में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने में मदद मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए नई रणनीति बनाना फायदेमंद हो सकता है। पहले से बनाई गई योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी संकेत हैं। निजी जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रह सकते हैं और साथ में अच्छा समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं।

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Mercury Swati Nakshatra Transit on October 1 Brings Positive Signs for Cancer, Libra and Sagittarius
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान आपके प्रयासों को गति मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने के रास्ते बन सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। काम में प्रदर्शन बेहतर होने पर पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को भी किसी महत्वपूर्ण सौदे या योजना से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने के संकेत हैं। कानूनी या विवाद से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। निजी जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रह सकती है। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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