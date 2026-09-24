भाद्रपद पूर्णिमा 2026: 26 सितंबर से बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत, धन-करियर में मिलेंगे नए मौके

सितंबर महीने की पूर्णिमा इस बार कई मायनों में खास मानी जा रही है। 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा होगी और इसी के साथ पितृपक्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय गुरु कर्क राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे, जबकि शुक्र तुला राशि में अपनी ही राशि में स्थित होंगे। वहीं 26 सितंबर को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला में प्रवेश करेगा। इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। खासतौर पर पांच राशियों के लिए धन और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में नए अवसर बनने के संकेत हैं।