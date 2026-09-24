भाद्रपद पूर्णिमा 2026: 26 सितंबर से बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत, धन-करियर में मिलेंगे नए मौके

सितंबर महीने की पूर्णिमा इस बार कई मायनों में खास मानी जा रही है। 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा होगी और इसी के साथ पितृपक्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय गुरु कर्क राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे, जबकि शुक्र तुला राशि में अपनी ही राशि में स्थित होंगे। वहीं 26 सितंबर को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला में प्रवेश करेगा। इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। खासतौर पर पांच राशियों के लिए धन और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में नए अवसर बनने के संकेत हैं।
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मेष राशि
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मेष राशि
- मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है।
- नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण कार्य मिल सकता है।
- लंबे समय से रुका हुआ कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है।
- आर्थिक मामलों में भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का लाभ मिल सकता है।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- मिथुन राशि वालों के लिए पूर्णिमा के आसपास संपर्क और संवाद से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं।
- व्यापार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने या काम का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है।
- नौकरीपेशा लोगों के लिए बातचीत और समझदारी से अपनी बात रखने का समय रहेगा।
- आय बढ़ाने के नए साधनों पर भी विचार हो सकता है।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
- कर्क राशि के लिए गुरु का अपनी उच्च राशि में होना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और करियर से जुड़े फैसलों में स्पष्टता आ सकती है।
- कामकाज में सम्मान मिलने के साथ कोई नया अवसर सामने आ सकता है।
- धन संबंधी मामलों में भी सकारात्मक बदलाव की संभावना बन सकती है।
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तुला राशि
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तुला राशि
- तुला राशि के स्वामी शुक्र सितंबर में तुला राशि में स्थित हैं।
- इसके अलावा 26 सितंबर को बुध का तुला में प्रवेश होगा।
- ऐसे में तुला राशि वालों के लिए बातचीत, व्यापार, रचनात्मक कार्य और साझेदारी से जुड़े मामलों में नए रास्ते खुल सकते हैं।
- नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने की योजना बना रहे लोगों को भी अवसर मिल सकते हैं।