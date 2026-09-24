अनंत चतुर्दशी 2026: अपनी राशि के अनुसार बांधें अनंत डोरा, भाग्य का मिलेगा साथ और जीवन में आएंगे अच्छे बदलाव

1 of 5 Anant Chaturdashi 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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Anant Chaturdashi 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा-अर्चना के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की उपासना और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने का विधान है। इसके प्रभाव से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ने से लेकर सभी तरह की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। हालांकि, अनंत चतुर्दशी पर अपनी राशि के अनुरूप शुभ रंग का अनंत डोरा बांधा जाए, तो इसका प्रभाव और भी लाभकारी हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं किस राशि के लिए कौन-सा रंग लाभकारी हो सकता है।

2 of 5 अनंत चतुर्दशी 2026 - फोटो : Adobe Stock

मेष और वृश्चिक राशि

मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को अनंत चतुर्दशी पर लाल रंग का अनंत डोरा बांधना चाहिए। यह आपके लिए शुभ होता है। इस दिन आप सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद लाल रंग के डोरे में 14 गांठ लगाकर इसे धारण कर सकते हैं।

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वृषभ और तुला राशि

वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए गुलाबी रंग का अनंत डोरा शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।



कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को अनंत चतुर्दशी पर सफेद रंग का अनंत डोरा बांधना चाहिए। इस राशि के लोगों को इस दिन दान भी करना चाहिए। इसके बाद इस डोरे को धारण करें। इससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही जीवन में स्थिरता आती है।

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मिथुन और कन्या राशि

मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए हरे रंग का अनंत डोरा शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अनंत चतुर्दशी के दिन पहले विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें पीली चीजें अर्पित करें। इसके बाद हरे रंग का अनंत सूत्र बांधें। इससे करियर और कारोबार में अच्छे परिणाम मिलने की मान्यता है। नौकरीपेशा जातकों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं।



सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को अनंत चतुर्दशी पर केसरिया रंग का अनंत डोरा बांधना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है।

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