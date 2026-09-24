वक्री शुक्र: शुक्र की उल्टी चाल से बदलेंगे हालात, 3 राशियों को मिल सकता है बड़ा फायदा

1 of 5 ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12:45 बजे शुक्र वक्री गति शुरू करेंगे। - फोटो : amar ujala







Link Copied



2 of 5 3 अक्तूबर से शुरू होगी शुक्र की वक्री चाल - फोटो : adobe stock

3 अक्तूबर से शुरू होगी शुक्र की वक्री चाल

द्रिक पंचांग के अनुसार शुक्र 3 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में वक्री होंगे। उनकी यह अवस्था करीब 42 दिनों तक रहने वाली है। 14 नवंबर को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। इस बीच 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में वक्री ग्रह को सामान्य गति से अलग प्रभाव देने वाला माना जाता है। ऐसे में इस अवधि में पुराने मामलों की समीक्षा, अधूरे काम पूरे करने और पहले लिए गए फैसलों पर दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है।

3 of 5 पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना मानी जा रही है। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह बदलाव आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। अपनी प्रतिभा और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के जरिए अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में भी लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ जातकों को पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना मानी जा रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ पुराने कर्ज या वित्तीय दायित्व को कम करने की दिशा में भी प्रगति हो सकती है। इस दौरान अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 परिवार से जुड़ा कोई पुराना तनाव बातचीत के जरिए कम हो सकता है - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल निजी जीवन में राहत का संकेत दे सकती है। परिवार से जुड़ा कोई पुराना तनाव बातचीत के जरिए कम हो सकता है और घर का माहौल बेहतर होने की संभावना है। मानसिक दबाव में कमी आने से आप खुद को अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से अटके घरेलू मामलों को सुलझाने का भी मौका मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। अगर कोई कानूनी या विवाद से जुड़ा मामला लंबे समय से चल रहा है तो उसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद की जा सकती है।

विज्ञापन

5 of 5 नौकरी में नई भूमिका, जिम्मेदारी या काम का ऐसा अवसर मिल सकता है - फोटो : अमर उजाला