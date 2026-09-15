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ऋषिकेश में श्यामपुर फाटक के पास स्विफ्ट और टेम्पो की टक्कर

Tue, 15 Sep 2026 12:18 AM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:18 AM IST
Collision between a Swift and a tempo near Shyampur Phatak in Rishikesh
श्यामपुर फाटक के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार करीब छह से सात यात्री घायल हो गए। इनमें एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल यात्री गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
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