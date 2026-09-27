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श्रीनगर: शहर की मुख्य पाइप लाइन फटी, पेयजल संकट गहराने की आशंका

Alka Tyagi

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:11 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:11 PM IST







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श्रीनगर शहर को पेयजल आपूर्ति कर रही मुख्य पाइप लाइन रविवार सुबह फट जाने से पेयजल संकट गहराने की आशंका बढ़ी। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचा। इस स्थल पर अक्सर पेयजल लाइन फटने की शिकायत पहले से रही है। जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। ... और पढ़ें

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