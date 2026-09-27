{"_id":"6ab8d270adc8c9e4670c8724","slug":"video-rain-in-nainital-for-36-hours-15-roads-including-two-national-highways-closed-temperatures-drop-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नैनीताल में 36 घंटे से बारिश: दो एनएच समेत 15 मार्ग बंद, ठंड बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नैनीताल शहर में शुक्रवार की रात्रि से हो रही बारिश रविवार को भी लगातार जारी है। बीते 36 घंटों से तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है। प्रतिकूल मौसम में बिजली के बाधित होने से भी लोग परेशान हैं। जिले में दो राष्ट्रीय राजमार्ग, दो राज्यमार्ग, एक प्राथमिक जिला मार्ग एवं नौ ग्रामीण मार्ग बंद। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग बीती रात्रि से दो गांव के पास बंद। सब्जी व दूध के वाहन वाया कलाढूंगी नैनीताल पहुंचे। बता दें कि इस वर्ष मार्च व अप्रैल में भी बारिश हुई। मानसून से पूर्व जून में यहां लोकल बारिश शुरू हो गई थी। मानसून आने के बाद बारिश में काफी इजाफा हुआ। सितंबर के पहले पखवाड़े तक अच्छी बारिश हुई। बीते करीब आठ दिनों से अच्छी धूप खिली हुई थी। लेकिन मौसम विभाग के भविष्यवाणी के क्रम में शुक्रवार की रात्रि से बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश व हवाओं को देखकर लोगों में डर है। आशंका है कि इस वर्ष के मानसून की जाती हुई बारिश किसी अनहोनी का सबब न बने। इस बार हुई बारिश से ठंड में भी अत्यधिक इजाफा हो गया है। बैंक, कार्यालय एवं घरों में हीटर, ब्लोअर भी चलने लगे हैं। बारिश के बावजूद नैनीताल पहुंचे पर्यटक छाता और बरसाती के सहारे सड़कों पर नजर आए। हालांकि, तेज हवाओं के चलते पर्यटकों ने घूमने-फिरने में दिक्कत हुई। तेज हवाओं से कई छाताएं भी टूटी और लोग परेशान हुए। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालक विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए चुनौती बढ़ गई है। प्रतिकूल मौसम में अधिकांश लोग घरों में ही दुबके हैं।

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