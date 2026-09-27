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हल्द्वानी: सपा ने अब्दुल मतीन सिद्दीकी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, पहले संभाल रहे थे प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी

Sun, 27 Sep 2026 11:51 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी
संवाद न्यूज एजेंसी, हल्द्वानी Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 27 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

हल्द्वानी निवासी अब्दुल मतीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से नियुक्ति की गई है। इससे पहले सिद्दीकी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

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Mateen Siddiqui appointed SP State President
उत्तराखंड सपा अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हल्द्वानी निवासी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड सपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले सिद्दीकी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

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अब्दुल मतीन 2012 में उत्तराखंड सपा के महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने हल्द्वानी विधानसभा और मेयर पद के लिए सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2016 में सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और उत्तराखंड अल्पसंख्यक हुनर परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। 2022 में उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर हल्द्वानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद सपा में वापसी कर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने पर उन्होंने कहा किसंगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर विस्तार देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

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