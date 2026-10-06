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भू-धंसाव प्रभावित ज्योतिर्मठ में 21 असुरक्षित सरकारी भवन जल्द होंगे ध्वस्त
ज्योतिर्मठ में भू-धंसाव से प्रभावित और असुरक्षित घोषित 21 सरकारी भवनों को जल्द ध्वस्त किया जाएगा। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि ये सभी भवन जर्जर हालत में हैं और रहने योग्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि तहसील परिसर समेत कई सरकारी भवन 1990 के दशक में आए भूकंप से ही क्षतिग्रस्त थे। 2023 की आपदा के बाद सीबीआरआई और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने इन भवनों को असुरक्षित घोषित किया था। सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत भी असुरक्षित घोषित भवनों की श्रेणी में शामिल है। प्रशासन ने अब इन भवनों को जल्द ध्वस्त करने का निर्णय लिया है।
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