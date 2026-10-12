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VIDEO: बंद मकान से लाखों के आभूषण और कैश चुरा ले गये चोर।
फरह। कस्बा फरह में चोरो ने एक बंद मकान से लाखों रुपये के सोने चांदी के आभूषण और कैश चुरा लिया। भवन स्वामी परिवार सहित दर्शन करने वैष्णो देवी गये थे। शनिवार रात में जब वह लौट कर आये तब घटना का पता चला।
कस्बा निवासी नरेन्द्र गोयल की कस्बे में फर्नीचर और इलैक्ट्रोनिक्स की दुकान है।
दुकान के उपर ही उनका निवास है। तीन दिन पूर्व वह मकान बंद करके वैष्णोदेवी दर्शन के लिये गये थे। बंद मकान में चोर छत में ऊपर बनी खिडकी की सरिया
तोड कर अन्दर दाखिल हो गये, और अलमारी का लॉकर तोडकर
5.65 लाख कैश, 1 सोने की नथ, 4 चूड़ियां, 2 अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, 1 चैन
चांदी की तीन जोडी पाजेब आदि सामान चुरा ले गये। चोरांे ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड दिये और डीवीआर भी चुरा ले गये। रविवार को फोरेसिंक टीम ने
घटना स्थल से फिंगर प्रिट एकत्रित किये हैं।
सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बतया कि अज्ञात चोंरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।
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