{"_id":"6adb56802b6df4ed28033184","slug":"video-video-aishabga-ma-ma-bhagavata-jagaranae-ka-le-nakal-bhavaya-shabhayatara-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: ऐशबाग में मां भगवती जागरण के लिए निकली भव्य शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एकता जागरण समिति की ओर से 29वें विशाल मां भगवती जागरण के अवसर पर मास्टर कन्हैया लाल रोड, ऐशबाग से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में ऊंट, सजे-धजे रथ, शिव बरात और विभिन्न रूपों में सजे कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। धार्मिक उत्साह के बीच निकली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

... और पढ़ें