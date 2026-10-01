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दिल्ली में चोर को 12 दिन में मिली सजा, कापसहेड़ा पुलिस की तेज कार्रवाई, 1.5 लाख की हुई थी चोरी; देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Thu, 01 Oct 2026 10:25 AM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 10:25 AM IST







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दक्षिण पश्चिम जिले की कापसहेड़ा थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को मात्र 12 दिन में सजा दिलवाई। चोरी के आरोपी मनु एक घर से डेढ़ लाख रुपये नगद औऱ सोने चांदी के गहने चुरा कर ले गया....क्या है पूरा मामला देख विशेष रिपोर्ट ... और पढ़ें

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