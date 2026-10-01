Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
दिल्ली अंतरराज्यीय टेलीग्राम-क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार
{"_id":"6abde7ae0af02f0b2f0a4cf0","slug":"video-thall-atararajayaya-talgarama-karapata-thhakhathhaugdha-garaha-ka-bhadafaugdha-tana-garafatara-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली क्राइम: अंतरराज्यीय टेलीग्राम-क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली क्राइम: अंतरराज्यीय टेलीग्राम-क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार
दक्षिण जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने टेलीग्राम-आधारित कार्य और क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे इस धोखाधड़ी में कुल 7,86,300 रुपये का चूना लगाया गया था। धोखेबाजों ने टेलीग्राम समूह के माध्यम से उसे ऑनलाइन कार्य करने और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण से धोखाधड़ी की रकम को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए गए 'म्यूल' बैंक खातों की पहचान हुई। एक म्यूल खाते में 4.66 लाख रुपये और दूसरे में 5.22 लाख रुपये का पता चला। करण बिस्वास और मोहित सरकार उर्फ मोनू को ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया, जबकि विनय मंडल को रोहतक में एक अन्य मामले में हिरासत से औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पीड़ितों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए टेलीग्राम-आधारित कार्य और क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं का उपयोग किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।