केदारताल हादसा: फिर नियमों में बदलाव की तैयारी, दो वर्ष पहले ही तैयार की गई थी ट्रैकिंग व पर्वतारोहण एसओपी

उत्तरकाशी के विभिन्न ट्रैक पर हुए हादसे

1. सितंबर 2002 को गंगोत्री-3 पर दो बंगाल के पर्वतारोही व एक पोर्टर की मौत।

2. सितंबर 2003 को केदारडोम चोटी पर दो बंगाल के पर्वतारोहियों की मौत।

3. सितंबर 2005 को कालिंदी ट्रैक पर जर्मन पर्यटकों के साथ गए एक पोर्टर की मौत।

4. सितंबर 2005 को सतोपंथ आरोहण के दौरान सेना के पर्वतारोही की मौत।

5. सितंबर 2007 में कालिंदी ट्रैक पर छह पोर्टरों की मौत।

6. सितंबर 2009 को सतोपंथ आरोहण के दौरान गढ़वाल राइफल्स के जवान की मौत।

7. सितंबर 2010 को कालिंदी ट्रैक पर लापता तीन बंगाल के ट्रैकर्स व पांच पोर्टरों की मौत।

8. अक्टूबर 2018 हरीकेदून ट्रैक पर एक ट्रैकर की मौत।

9. सितंबर 2018 गंगोत्री-भोजवासा ट्रैक पर एक की मौत।

10. जून 2018 सांकरी-यमुनोत्री ट्रैक पर एक पोर्टर की मौत।

11. जून 2018 हरीकेदून-छितकुल ट्रैक पर एक ट्रैकर की मौत।

12. मई 2018 केदारताल ट्रैक पर एक पोर्टर की मौत।

13. अप्रैल 2018 चाईशिल बुग्याल में एक ट्रैकर की मौत।

14. मई 2019 खिमलोगा-छितकुल पर मोरी के एक पोर्टर की मौत।

15. अक्टूबर 2021-आईटीबीपी की लंबी दूरी पेट्रोलिंग के दौरान हिमस्खलन के कारण 3 पोर्टरों की मौत।

16. वर्ष 2021-लमखागा-छितकुल ट्रैक पर हिमस्खलन के कारण 7 की मौत।

17. वर्ष 2022-द्रोपदी का डांडा-2 चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन में निम के 29 प्रशिक्षुओं की मौत।

18. वर्ष 2023-रुनसारा ताला ट्रैक मोरी में तबीयत बिगड़ने से 2 ट्रैकर की मौत।

19. वर्ष 2023-गंगोत्री-कालिंदीखाल ट्रैक पर तबीयत बिगड़ने से एक ट्रैकर की मौत।

20. वर्ष 2024- सहस्त्रताल ट्रैक पर नौ ट्रैकर्स की बर्फीले तूफान में फंसने से मौत।



ये भी पढे़ं...देहरादून: मैदान में सियासी जंग, मोबाइल पर AI वार, भाजपा कर रही कांग्रेस की घेराबंदी, बिग बॉस के अंदाज में नेता



