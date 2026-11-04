जेनी प्रकरण: महिला का वीडियो वायरल, कहा-एक दिन का समय दो, सबूत के साथ बताउंगी क्या हुआ था

उत्तराखंड में जेनी प्रकरण को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। वायरल वीडियो में एक महिला खुद को जेनी बता रही है। वह कह रही है कि 'आप लोगों ने गंदगी मचा रखी है, राजनीति कर रहे हैं मेरे नाम को लेकर... मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। आज इतने वर्षों के बाद लांछन लगा रहे हैं। तो रही बात मेरे साथ किसने क्या किया, क्या नहीं किया वो मुझे ही पता है।

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