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जेनी प्रकरण: महिला का वीडियो वायरल, कहा-एक दिन का समय दो, सबूत के साथ बताउंगी क्या हुआ था

Wed, 04 Nov 2026 04:06 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 04 Nov 2026 04:06 PM IST
सार

सीएम धामी के हाल ही में आए बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जेनी प्रकरण पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं, कांग्रेस नेता हरक सिंह इस पर अपनी सफाई भी दे चुके हैं। अब एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद को जेनी बता रही है।

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Jaini case Woman video causes a stir in Uttarakhand politics she says she will reveal what happened
महिला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड में जेनी प्रकरण को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। वायरल वीडियो में एक महिला खुद को जेनी बता रही है। वह कह रही है कि 'आप लोगों ने गंदगी मचा रखी है, राजनीति कर रहे हैं मेरे नाम को लेकर... मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। आज इतने वर्षों के बाद लांछन लगा रहे हैं। तो रही बात मेरे साथ किसने क्या किया, क्या नहीं किया वो मुझे ही पता है।

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विद प्रूफ मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। जो भी है, मेरे साथ जो हुआ था 2003 में या उस बीच में, जो भी हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी मेरे बारे में जो भी आप लोग बातें कर रहे हो, उसका डीएनए करो... इसका डीएनए कराओ... आप लोग कौन होते हैं?  मुझे बस एक दिन का टाइम दीजिए। सबूत के साथ सामने आऊंगी।'
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बता दें कि सीएम धामी के हाल ही में आए बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जेनी प्रकरण पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं, कांग्रेस नेता हरक सिंह इस पर अपनी सफाई भी दे चुके हैं।

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