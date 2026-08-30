फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Youth's body found hanging from ceiling fan hook; suspected suicide due to a love affair

काशीपुर: पंखे के कुंदे से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की आशंका

Sun, 30 Aug 2026 04:22 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 04:22 PM IST
सार

काशीपुर के ढकिया गुलाबो क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवक का शव घर में पंखे के कुंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक तौर पर प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

विज्ञापन
Youth's body found hanging from ceiling fan hook; suspected suicide due to a love affair
आत्महत्या। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

काशीपुर में एक युवक का शव अपने घर में पंखे के कुंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। चर्चाओं के अनुसार एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन

ग्राम खानपुर, मुरादाबाद निवासी टीकाराम सैनी का परिवार यहां ढकिया गुलाबों में रहता है। शनिवार की रात टीकाराम की पत्नी पूनम व उसकी छोटी बेटी गायत्री खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए गईं थी। कुछ देर बाद पूनम घर वापस लौटी तो उसने बेटे करन सैनी (18) का शव कमरे में पंखे के कुंदे से लटका देखा। जिस पर रोने चीखने लगी। आवाजें सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए। सूचना पर एसआई कंचन पडलिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। मृतक का एक बड़ा भाई व तीन शादीशुदा बहनें भी हैं। चर्चा है कि एक विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग के चलते करन ने आत्महत्या की है। प्रेम प्रसंग के चलते करीब दो माह पूर्व वह एक विवाहिता को भगा ले गया था। जिसे महिला का पति खोज लाया। उसके बाद से करन सैनी गुमशुम चल रहा था। वारदात से पहले करन ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से सभी पोस्ट हटा दी थीं। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed