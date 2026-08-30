फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Truck driven through 'No-Entry' zone in Rudrapur; attempt made to run over TSI

रुद्रपुर: नो-एंट्री तोड़कर दौड़ाया ट्रक, टीएसआई को रौंदने की कोशिश; सीपीयू ने घेराबंदी चालक को दबोचा

Sun, 30 Aug 2026 11:33 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, ऊधमसिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधमसिंह नगर Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 AM IST
सार

रुद्रपुर में राधा स्वामी सत्संग कार्यक्रम के दौरान लागू नो-एंट्री का उल्लंघन कर शहर में घुसे एक ट्रक चालक ने यातायात पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया। सीपीयू ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका और चालक को हिरासत में लेकर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

विज्ञापन
Truck driven through 'No-Entry' zone in Rudrapur; attempt made to run over TSI
police crime - फोटो : istock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुद्रपुर में राधा स्वामी सत्संग कार्यक्रम के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए लागू नो-एंट्री को लेकर कार्रवाई के दौरान शनिवार दोपहर एक ट्रक चालक ने यातायात पुलिसकर्मी की जान जोखिम में डाल दी। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे तेज रफ्तार ट्रक को रोकने का यातायात उपनिरीक्षक ने प्रयास किया तो चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। इससे टीएसआई धनपाल सिंह ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। घटना की सूचना वायरलेस पर प्रसारित होते ही पुलिस और सीपीयू में खलबली मच गई। कुछ ही देर में त्रिशूल चौक पर घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया गया।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, राधा स्वामी सत्संग में कार्यक्रम को देखते हुए किच्छा हाईवे की ओर से रुद्रपुर आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शनिवार दोपहर अचानक एक ट्रक नो-एंट्री पार कर शहर की ओर बढ़ने लगा। यातायात व्यवस्था में तैनात टीएसआई धनपाल सिंह ने चालक को रुकने का संकेत दिया। आरोप है कि रुकने के बजाय चालक ने ट्रक की गति और बढ़ा दी और टीएसआई को कुचलने का प्रयास किया। किसी तरह किनारे हटकर उन्होंने अपनी जान बचाई।

विज्ञापन

घटना की जानकारी वायरलेस पर मिलते ही सीपीयूकर्मियों ने ट्रक की घेराबंदी शुरू कर दी। ट्रक को त्रिशूल चौक की ओर आता देखकर सीपीयू कर्मी दीपक भट्ट, गणेश धपोला, गजेंद्र सिंह और प्रकाश कुमार ने बैरिकेडिंग कर उसे रोक लिया। चालक को नीचे उतारने के दौरान उसने सीपीयूकर्मियों से बहस शुरू कर दी। उसे हिरासत में लेने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

विज्ञापन
विज्ञापन

बाद में सीपीयू ने चालक और ट्रक को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी विभव सैनी और कोतवाल प्रकाश दानू ने घटनाक्रम की जानकारी ली। सीओ सिटी ने बताया कि चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed