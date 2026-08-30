अल्मोड़ा में बढ़ा वन्यजीवों का आतंक: वन विभाग के पिंजरे में फंसा एक तेंदुआ, दो अन्य की मौजूदगी से सहमे ग्रामीण

अल्मोड़ा जिले में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अल्मोड़ा शहर से सटी ग्राम सभा माल में रविवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पिंजरे में तेंदुए के फंसने के बाद उसके आसपास दो अन्य तेंदुए भी काफी देर तक बैठे रहे। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने और हलचल बढ़ने पर दोनों तेंदुए जंगल की ओर भाग निकले। ग्रामीणों ने भागते हुए तेंदुओं का वीडियो भी बनाया।

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