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अल्मोड़ा में बढ़ा वन्यजीवों का आतंक: वन विभाग के पिंजरे में फंसा एक तेंदुआ, दो अन्य की मौजूदगी से सहमे ग्रामीण

Sun, 30 Aug 2026 11:47 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:47 AM IST
सार

अल्मोड़ा से सटे माल गांव में रविवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। हैरानी की बात यह रही कि पिंजरे के पास दो अन्य तेंदुए काफी देर तक मंडराते रहे और ग्रामीणों की आहट मिलते ही जंगल की ओर भाग निकले।

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Menace of wild animals rises in Almora: Leopard trapped in Forest Department cage
पिंजरे में कैद तेंदुआ। - फोटो : वीडियोग्रैब

विस्तार
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अल्मोड़ा जिले में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अल्मोड़ा शहर से सटी ग्राम सभा माल में रविवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पिंजरे में तेंदुए के फंसने के बाद उसके आसपास दो अन्य तेंदुए भी काफी देर तक बैठे रहे। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने और हलचल बढ़ने पर दोनों तेंदुए जंगल की ओर भाग निकले। ग्रामीणों ने भागते हुए तेंदुओं का वीडियो भी बनाया।

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ग्रामीणों के अनुसार, माल क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुओं की आवाजाही बनी हुई है। उनका कहना है कि गांव के आसपास एक नहीं, बल्कि कई तेंदुए सक्रिय हैं, जिससे लोगों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। तेंदुओं के बढ़ते आतंक को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की थी।

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ग्रामीणों की शिकायत पर करीब दो सप्ताह पहले वन विभाग ने क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। रविवार को एक तेंदुआ उसमें फंस गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू किया।

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वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। वहीं, क्षेत्र में दो अन्य तेंदुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में अब भी दहशत बनी हुई है।-राहुल अधिकारी, ग्रामीण

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