विज्ञापन



युवक कांग्रेस के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष युवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार लीना चंद्रा धामी को ज्ञापन दिया। बताया कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिकाओं को 30 नवंबर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। आवेदकों को आय और अन्य प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है लेकिन लेखपालों के कार्य बहिष्कार से परेशानी हो रही है। ऐसे में आवेदन तिथि बढ़ाकर उन्हें राहत दी जानी चाहिए। संवाद विज्ञापन

युवक कांग्रेस के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष युवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार लीना चंद्रा धामी को ज्ञापन दिया। बताया कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिकाओं को 30 नवंबर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। आवेदकों को आय और अन्य प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है लेकिन लेखपालों के कार्य बहिष्कार से परेशानी हो रही है। ऐसे में आवेदन तिथि बढ़ाकर उन्हें राहत दी जानी चाहिए। संवाद

गदरपुर। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय में प्रमाणपत्र नहीं बनने पर नंदा गौरा योजना के आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या का निदान करवाने की मांग की।