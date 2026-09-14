Tehri News: बिना नेटवर्क के श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 14 Sep 2026 04:49 PM IST
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नई टिहरी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम नितिका खंडेलवाल ने कई समस्याओं का निस्तारण किया। लोगाें ने पुनर्वास, प्रतिकर भुगतान, आपदा से क्षतिग्रस्त आवास और पुलिया निर्माण, सड़क, पेयजल और सोलर सुविधा प्रदान करने आदि समस्याएं रखी।
जनता मिलन कार्यक्रम में सीमांत गंगी गांव की प्रधान अंगूरा देवी के प्रतिनिधि ने गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण वीबी- जीरामजी के श्रमिकों की ऑफलाइन उपस्थिति की अनुमति देने की मांग की। चंबा जल संस्थान में कार्यरत अस्थायी फीटर कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग की।
बौराड़ी व्यापार मंडल ने कवर्ड मार्केट और फर्नीचर मार्केट में एबीडी द्वारा किए गए रेनोवेशन कार्य का एक माह का शेष भुगतान और कवर्ड मार्केट में शौचालय को सुचारू कराने की मांग की। मनियार के ग्राम कोट निवासी रोशनी देवी ने इंटर पास बेटी के लिए समाज कल्याण विभाग से आर्थिक मदद की मांग की।
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ग्राम मंज्यूड़ निवासी विजेंद्र सिंह ने अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ग्राम सुनारकोट निवासी मंगली देवी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और बंडगांव की उमा भट्ट ने दिखोलगांव में भूमि का सीमांकन कराने की मांग की। कार्यक्रम में 41 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। इस मौके पर सीडीओ वरुणा अग्रवाल, पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, सीएमओ डाॅ. राम प्रकाश, पीडी ज्योति, डीडीओ मो. असलम और एसडीएम कमलेश मेहता आदि मौजूद थे।
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जनता मिलन कार्यक्रम में सीमांत गंगी गांव की प्रधान अंगूरा देवी के प्रतिनिधि ने गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण वीबी- जीरामजी के श्रमिकों की ऑफलाइन उपस्थिति की अनुमति देने की मांग की। चंबा जल संस्थान में कार्यरत अस्थायी फीटर कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग की।
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बौराड़ी व्यापार मंडल ने कवर्ड मार्केट और फर्नीचर मार्केट में एबीडी द्वारा किए गए रेनोवेशन कार्य का एक माह का शेष भुगतान और कवर्ड मार्केट में शौचालय को सुचारू कराने की मांग की। मनियार के ग्राम कोट निवासी रोशनी देवी ने इंटर पास बेटी के लिए समाज कल्याण विभाग से आर्थिक मदद की मांग की।
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ग्राम मंज्यूड़ निवासी विजेंद्र सिंह ने अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ग्राम सुनारकोट निवासी मंगली देवी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और बंडगांव की उमा भट्ट ने दिखोलगांव में भूमि का सीमांकन कराने की मांग की। कार्यक्रम में 41 लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। इस मौके पर सीडीओ वरुणा अग्रवाल, पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, सीएमओ डाॅ. राम प्रकाश, पीडी ज्योति, डीडीओ मो. असलम और एसडीएम कमलेश मेहता आदि मौजूद थे।