नई टिहरी: धारकोट गांव में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर किया घायल, मनरेगा के कार्य के लिए थे जा रहे

चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिलोगी के धारकोट गांव में सोमवार सुबह भालू ने एक ग्रामीण पर अचानक हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र तिवारी जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

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जानकारी के अनुसार वीरेंद्र तिवारी सुबह करीब 7:30 बजे अपने घर से मनरेगा के कार्य के लिए ग्राम सिलोगी की ओर जा रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचने के दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। उनके शोर मचाने पर भालू भाग निकला।भालू के हमले में वह घायल हो गए। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र चंद रमोला ने वन विभाग से गांव में गश्ती टीम भेजने और भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत बनी हुई है।