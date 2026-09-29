Roorkee News: कुंवर पाल किसान एसोसिएशन कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत

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चौधरी भुल्लन सिंह ने बताया कि निजी व्यवस्थाओं, विभिन्न दायित्वों और समय की आवश्यकता को देखते हुए संगठन के सुचारू संचालन के लिए सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष (कार्यकारिणी) की नियुक्ति आवश्यक महसूस की गई। इसी के तहत उन्होंने अपने पुत्र कुंवर पाल सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कुंवर पाल सिंह ग्राम मुकुंदपुर, ढालधर-सोधा मुगल, जिला सहारनपुर के निवासी हैं। चौधरी भुल्लन सिंह ने आशा व्यक्त की कि वह संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए किसान हितों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। संवाद

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किसान एसोसिएशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी भुल्लन सिंह ने संगठन के सुचारू संचालन और कार्यों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कुंवर पाल सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष (कार्यकारिणी) मनोनीत किया है। इस संबंध में 21 सितंबर 2026 को जारी मनोनयन पत्र में उन्हें कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।