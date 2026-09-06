Roorkee News: सेना में लेफ्टिनेंट बने उज्ज्वल कुमार को विधायक ने दी शुभकामनाएं
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:55 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:55 PM IST
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पिरान कलियर। कलियर विधानसभा क्षेत्र के बेलड़ा गांव निवासी उज्ज्वल कुमार का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने पर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने उनके आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि उज्ज्वल कुमार ने कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर यह सफलता हासिल की है। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होना उनके माता-पिता और परिवार के साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वल की उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर पूरी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान उज्ज्वल के परिजनों और ग्रामीणों ने भी खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।
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