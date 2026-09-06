Roorkee News: मारपीट के मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ क्राॅस रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी मुबारिकपुर गांव निवासी सचिन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 31 अगस्त को वह गांव में दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए थे। यहां पहले से मौजूद आरोपी नाथीराम ने पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने फोन करके अपने साथी रविंद्र, बबली और मोनू को बुला लिया। आरोपियों ने उनकी पिटाई की। इसमें उन्हें चोट आई।तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं, मामले में महिला अंजू देवी ने दुकान पर सामान खरीदने गए अपने बेटे नाथीराम के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोहे की राॅड और लाठी-डंडों से पिटाई करने का आरोप लगाते हुए आरोपी सचिन, सुनील, अनिल, विनय और जोनी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्राॅस रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।