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Roorkee News: एटीएम कार्ड बदलकर 50 हजार निकालने की रिपोर्ट दर्ज

Sun, 06 Sep 2026 08:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:08 PM IST
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A report has been filed for withdrawing Rs 50,000 by changing the ATM card
झबरेड़ा। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एटीएम कार्ड बदलकर 50 हजार रुपये निकालने की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के बालेकी युसूफपुर गांव निवासी तनवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के इकबालपुर स्थित एक बैंक से वह एटीएम से नकदी निकालने गया था। उसी दौरान वहां खड़े व्यक्ति ने उसका एटीएम बदल दिया और उसके बैंक खाते से पचास हजार की रकम साफ कर दी। जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने रविवार को पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपी के बारे में पुलिस की ओर से पता लगाया जा रहा है।
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