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Rishikesh News: श्री खेड़ा सिद्ध मंदिर नुन्नावाला में हुई चोरी

Fri, 13 Nov 2026 06:16 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 13 Nov 2026 06:16 PM IST
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Theft at Shri Kheda Siddha Temple, Nunnawala
जौलीग्रांट। श्री खेड़ा सिद्ध मंदिर, नुन्नावाला में अज्ञात चोरों ने मंदिर का दरवाजा उखाड़कर दानपात्र चोरी कर लिया। श्री खेड़ा सिद्ध मंदिर समिति अध्यक्ष हेमराज सिंह सैनी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 11 नवंबर की रात्रि लगभग 12 बजे से लेकर 12 नवंबर की सुबह तीन बजे के बीच अज्ञात चोरों की ओर से घटना को अंजाम दिया गया । कोतवाल राकेश गुसाईं ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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