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Rishikesh News: कैकयी-दशरथ संवाद और राम वनवास की लीला का मंचन

Fri, 13 Nov 2026 06:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:05 PM IST
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Staging of the Kaikeyi-Dasharatha Dialogue and the Episode of Rama Exile
ढालवाला। मां भद्रकाली गढ़वाली रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के चौथे दिन कैकयी-दशरथ का कोप भवन संवाद, राम वनवास की घोषणा और राम-सीता संवाद का मंचन किया गया। इस दौरान नरेंद्रनगर ब्लॉक की ज्येष्ठ प्रमुख गीता दवांण और अर्जुन दवांण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
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समिति के अध्यक्ष प्रमोद पुंडीर ने बताया कि 19 नवंबर तक चलने वाले इस महायज्ञ के तहत शनिवार को खर-दूषण वध, शूर्पणखा की नाक कटाई और सीता हरण की लीला का मंचन मुख्य आकर्षण रहेगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल राणा, राजेश रावत, सूरत सिंह जेठुड़ी, विमल बडोनी, रामकृष्ण पोखरियाल, कुसुम भट्ट, राधे साहनी, रमेश पुंडीर, उर्मिला राणा और गजेंद्र राणा आदि उपस्थित रहे।
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