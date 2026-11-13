Rishikesh News: छठ गीतों से गूंजा विद्यालय का सभागार

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ऋषिकेश। आईडीपीएल स्थित वीरभद्र पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में छठ महापर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 16 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर पारंपरिक छठ गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक परिधानों में सजी छात्राओं ने शीतली बयरिया और ‘शीतल दूजे पनिया कब देब देवता तू आके दर्शनिया’ जैसे लोकगीतों से सभागार को भक्तिमय बना दिया।विद्यालय की संगीत शिक्षिका मोनिका रौतेला ने कहा कि पारंपरिक लोकगीत छठ पर्व की पहचान हैं। ये गीत नई पीढ़ी को लोकसंस्कृति और विरासत से जोड़ने के साथ छठी मइया के आह्वान का माध्यम भी हैं। वहीं, प्रधानाचार्य ने कम समय में छात्राओं की बेहतर तैयारी और सुंदर प्रस्तुति की सराहना करते हुए तीर्थनगरी में छठ पर्व मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सोनिया, कोमल, शिवानी कुमारी, सोनाली, आशा, शिवानी, गायत्री, पूजा कुमारी, राजकुमारी, साक्षी, अंशिका, सलमा, अमन, कृष्णा, समीश और सलोनी सहित अन्य उपस्थित रहे।

वीरभद्र राजकीय इंटर कॉलेज में 16 छात्र-छात्राओं ने दी लोकगीतों की प्रस्तुति