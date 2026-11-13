Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   MLA holds meeting regarding garbage dump issue

Rishikesh News: कूड़ाघर की समस्या पर विधायक ने की बैठक

Fri, 13 Nov 2026 06:32 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 13 Nov 2026 06:32 PM IST
विज्ञापन
MLA holds meeting regarding garbage dump issue
ऋषिकेश। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास पर नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल के साथ बैठक कर लाल पानी बीट में बने कूड़ाघर से स्थानीय लोगों को हो रही समस्या पर वार्ता की। विधायक ने नगर आयुक्त से कहा कि क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। इसके समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
विज्ञापन

इस समस्या के निस्तारण के लिए कहा था लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना जाए। सभी पक्षों से संवाद बनाते हुए इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी निवारण सुनिश्चित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed