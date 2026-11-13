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Rishikesh News: शहर में आधारभूत सुविधाएं की जा रही विकसित

Fri, 13 Nov 2026 06:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 13 Nov 2026 06:36 PM IST
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Basic infrastructure being developed in the city
शहर में आधारभूत सुविधाएं की जा रही विकसित
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ऋषिकेश। मायाकुंड स्थित नाभा हाउस में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, सीवरेज, विद्युत लाइनों को भूमिगत करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अग्रवाल ने क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर पार्षद रीना शर्मा, नरेश चंद्र अग्रवाल, मनोज ध्यानी, योगेश्वर ध्यानी, राजपाल ठाकुर, दिगंबर नौटियाल, मुन्नालाल सिलस्वाल, वीरेंद्र जुयाल, दर्शनी देवी, मूंगा देवी, इंद्रावती देवी, कोमल पाल, शांति बेलवाल, रूपेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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