फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Roadways employees' anger erupts over 'equal pay for equal work

Pithoragarh News: समान कार्य समान वेतन के लिए रोडवेज कर्मियों का फूटा गुस्सा

Tue, 13 Oct 2026 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 13 Oct 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Roadways employees' anger erupts over 'equal pay for equal work
टनकपुर (चंपावत)। उत्तराखंड रोडवेज एम्पलाइज यूनियन ने मंगलवार को समान कार्य समान वेतन सहित अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने आईएसबीटी के डिपो परिसर में यह प्रदर्शन कर निगम प्रबंधन के प्रति रोष जताया। क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी और क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र पुरी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मी एकत्रित हुए। उन्होंने निगम प्रबंधन पर मांगों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन के दौरान मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। कार्यक्रम का संचालन हुकुम चंद ने किया। वक्ताओं ने तत्काल मांगों के निदान पर जोर दिया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। यहां प्रांतीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनिल जोशी, शाखा मंत्री कपिल त्रिपाठी, डिपो अध्यक्ष अमरेंदर श्रीवास्तव, डिपो मंत्री मुकेश कुमार, तरुण, मधुसूदन जोशी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed