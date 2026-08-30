Pithoragarh News: क्रॉस कंट्री में कपिल और माया दौड़े सबसे तेज

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खेल विभाग ने क्रॉस कंट्री अंडर-16 का आयोजन किया। बालक वर्ग में कपिल धामी ने पहला स्थान प्राप्त किया। हिमांशु जोशी, चंद्रभुवन और आदित्य मेहता ने अगले स्थान हासिल किए। हर्षित राणा और गोविंद धामी ने भी दमखम दिखाया। बालिका वर्ग में माया शीर्ष पर रहीं। दिया कठायत, अंशिका और रिया राणा ने अगले स्थान प्राप्त किए। जया और रिया टोलिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।बॉक्सिंग में नितेश मारकाना, उत्कर्ष बोहरा, जय सिंह बिष्ट, मोहित बिष्ट और हर्षिता बोहरा ने भी बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक हासिल किए। अभिनव, हर्षित वल्दिया और ऋषभ सौन ने रजत पदक जीते। रवींद्र सिंह वल्दिया, यश वल्दिया और साहिरा वर्धन उप्रेती ने भी रजत हासिल किए। फुटबाल मुकाबले में खेलो इंडिया सेंटर दल ने स्टेडियम के प्रशिक्षुओं को 3-0 से पराजित किया। हर्षित राणा ने दो और हितेश बिष्ट ने एक गोल कर टीम को जीत दिलाई। इन प्रतियोगिताओं में 127 बालक और 68 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। समापन समारोह में उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। निणार्यक भूपेंद्र सिंह चौहान, चंद्र सिंह धामी, यतीश ओझा, विशाल नगरकोटी, निखिल महर, प्रशांत भैसोड़ा, भावेश भट्ट रहे। यहां उप क्रीड़ाधिकारी अरुण बनग्याल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगत सिंह महरा आदि मौजूद थे।