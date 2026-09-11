Pithoragarh News: नवोदय में 11वीं में प्रवेश का मौका, आवेदन 30 तक

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चंपावत। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जिले के 10वीं के विद्यार्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को होगी। अभ्यर्थी का जन्म 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच होना चाहिए। प्रधानाचार्य कमल तिवारी ने बताया कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति के प्रवेश पोर्टल cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।