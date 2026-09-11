Pithoragarh News: बलुवाकोट महाविद्यालय में विद्यार्थियों का क्रमिक अनशन शुरू

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बलुवाको महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन, रिक्त पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्ति, खेल मैदान का निर्माण शुरू करने और छात्रसंघ कार्यालय के पुनर्निर्माण की मांग पर विद्यार्थियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया। पहले दिन दिया बिष्ट और हर्षित धामी अनशन पर बैठे और 30 से अधिक विद्यार्थियों ने समर्थन दिया। सभी ने कहा कि लंबे समय बाद भी इन मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हमें पढ़ाई छोड़कर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा।

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धारचूला(पिथौरागढ़)। बलुवाकोट महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने चार सूत्रीय मांग पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। छात्रों ने कहा कि मांगें पूरी होते तक आंदोलन जारी रहेगा।