Pithoragarh News: 60 मीटर दौड़ में साक्षी, 600 मीटर दौड़, लंबी कूद में अंकिता अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधान बिंडा तिवारी पूजा देवी और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र बिष्ट ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारी डॉ. सुधाकर जोशी की अध्यक्षता और शिक्षक बृजेश सिंह ढेक के संचालन में आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रथम दिवस में अंडर 14 आयु वर्ग की 60 मीटर दौड़ में साक्षी, 600 मीटर दौड़, लंबी कूद में अंकिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।अंडर 19 आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में पूजा, 200 और 1500 मीटर दौड़ में ललिता बोरा, 400 मीटर दौड़ में नंदनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक, भाला फेंक, मुर्गा झपट, खो-खो, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस में बालक वर्ग की अंडर 14 व अंडर 19 आयुवर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की सीएचओ हर्षिता राय, एएनएम रीता बिष्ट ने सहयोग किया।अभिलेखीकरण, निर्णायक, जलपान समिति, मंच संचालन समिति में दीपा बोरा, नवीन भट्ट, जगदीश चंद्र, कमलेश जोशी, ललिता वर्मा, गार्गी गंगवार, सुशील जोशी, कंचना आर्या आदि ने सहयोग किया।