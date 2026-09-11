Pithoragarh News: देवेश मेहता, अतुल ढेक की जोड़ी ने जीती बैडमिंटन प्रतियोगिता

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नगर के पूल्ड आवास स्थित बैडमिंटन हॉल में प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला लोहाघाट के देवेश मेहता, अतुल ढेक और जसवंत खड़ायत, रविश भट्ट की जोड़ी के बीच खेला गया।देवेश मेहता और अतुल ढेक की जोड़ी ने दो सेटों में आसान जीत दर्ज की। उन्होंने 15-13, 15-13 अंकों से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। विजेता और उपविजेता टीम को जिला क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले देवेश मेहता, अतुल ढेक की जोड़ी ने पंकज, विष्णु गिरी की जोड़ी को 15-8, 15-12 अंकों से हराया।वहीं जसवंत खड़ायत, रविश भट्ट ने यमन, दीपक विश्वा की जोड़ी को 15-13, 11-15, 15-12 अंकों से हराया। तीसरे स्थान पर यमन, दीपक की जोड़ी रही। उनकी जोड़ी ने पंकज और विष्णु गिरी की जोड़ी को 2-1 सेट में हराया।निर्णायक की भूमिका युवा कल्याण विभाग के सुरेश जोशी ने निभाई। जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खड़ायत ने कहा कि प्रतियोगिता मुख्य उद्देश्य महान विभूति भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को याद करना और युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। यहां यशवंत, शेखर भट्ट, अतुल आदि ने सहयोग किया।