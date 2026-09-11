फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Consumers inconvenienced due to bank strike; business worth crores affected

Pithoragarh News: बैंकों की हड़ताल के कारण परेशान रहे उपभोक्ता, प्रभावित रहा करोड़ों का कारोबार

Fri, 11 Sep 2026 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 11 Sep 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Consumers inconvenienced due to bank strike; business worth crores affected
चंपावत। जिलेभर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के आह्वान पर नगर के बैंकों ने एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान दिनभर उपभोक्ताओं को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंक बंद होने से नगर का करोड़ों का कारोबार ठप रहा। दूर-दूर से आए हुए लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा।
विज्ञापन

शुक्रवार को नगर के सभी सरकारी बैंक हड़ताल के चलते बंद रहे। इस दौरान बैंक से संबंधी सभी कार्य ठप रहे। बैंक कर्मी सप्ताह में पांच दिन कार्य करने और परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) में पारदर्शिता, समानता सहित अन्य मांग कर रहे हैं। इधर, हड़ताल के चलते पूरे जिलेभर में बैंकों से नकद लेनदेन, चेक भुगतान सहित अन्य कार्य प्रभावित रहे। हालांकि ऑनलाइन सेवाओं के चलते लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं होती है तो 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed