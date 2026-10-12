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Pithoragarh News: अमोड़ी के एटीएम से अब बिना कार्ड निकलेंगे पैसे

Mon, 12 Oct 2026 11:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 12 Oct 2026 11:09 PM IST
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Cash can now be withdrawn from the Amodi ATM without a card
चंपावत। अमोड़ी क्षेत्र में ग्रामीण बैंक के एटीएम से अब उपभोक्ता यूपीआई के क्यूआर कोड से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकेंगे। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि मशीन में आने वाला क्यूआर कोड मोबाइल से स्कैन करने पर पूरी प्रक्रिया मोबाइल से ही होगी। उनके अनुसार क्षेत्र की 20 हजार से अधिक की आबादी को इसका लाभ मिलेगा और साइबर ठगी के मामले घटने की उम्मीद है।
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