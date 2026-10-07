नैनीताल: पैर फिसलने से कोसी नदी में बहा किशोर, लापता; एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जुटी

नैनीताल जिले के गरमपानी के बेतालघाट ब्लॉक के कलुवाबगड़ रोपा के पास बुधवार की दोपहर कोसी नदी किनारे बैठा दीपक कुमार (17) पुत्र भुवन चंद्र, निवासी बिनकोट पैर फिसलने से नदी में डूब गया।

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दीपक के साथ गए अन्य युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं बचा पाए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ को घटना की सूचना दी। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दीपक की खोजबीन शुरू कर दी है। नदी का पानी मटमैला होने के चलते दीपक का पता नहीं चल पा रहा है। टीम की ओर से सर्च अभियान जारी है।