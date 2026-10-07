नैनीताल में शाम को अचानक बदला मौसम: तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, पेड़ों की टहनियां टूटीं; ठंड बढ़ी

नैनीताल में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी होती रही। शाम करीब छह बजे मौसम ने अचानक तेवर बदले और तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश और हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया।

शाम को आंधी के चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर गईं। इससे कई स्थानों पर विद्युत लाइनें प्रभावित होने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि बड़े पेड़ों के गिरने की सूचना नहीं मिली। विद्युत विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहीं।

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बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में भी अचानक गिरावट महसूस की गई। शाम के समय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। बारिश शुरू होने के बाद मॉलरोड, मालिता बाजार समेत अन्य प्रमुख बाजारों में भी सन्नाटा पसर गया। पर्यटक और स्थानीय लोग बारिश से बचने के लिए होटलों और दुकानों में रुक गए। तेज बारिश के कारण सड़कों पर भी आवाजाही कम हो गई। मौसम के अचानक बदले मिजाज से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।