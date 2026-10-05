जन संवाद यात्रा में पूर्व सीएम बोले: हरीश रावत गरजेगा भी और बरसेगा भी, कलंक के साथ दुनिया से नहीं जाना चाहता

जन संवाद यात्रा पर हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने बहुत कठिन समय में राजनीति की है जबकि आज सियासत बहुत सरल हो गई है। उनकी जन संवाद यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। स्वास्थ्य लाभ के बाद अपने शुभचिंतकों के बीच पहुंचकर उनका धन्यवाद अदा करने के उद्देश्य से यात्रा शुरू की है।

स्वराज आश्रम में उन्होंने कहा कि वह जनता और शुभचिंतकों के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। हरीश रावत गरजेगा भी और बरसेगा भी। मैं कलंक के साथ दुनिया से नहीं जाना चाहता हूं। यह भाजपा सुन ले। उन्होंने कहा कि हर जगह से बदलाव की आवाज आ रही है और उनकी यात्रा का मकसद भी इसी बदलाव की आवाज को महसूस करना है।

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इंदिरा जी रहीं हेड मास्टर

कांग्रेस के पुराने और वर्तमान विधायकों के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश उनकी हेड मास्टर रही हैं और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सहारा थीं। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश के जाने के बाद वह बहुत घबरा गए थे कि सुमित हृदयेश इतनी गंभीरता से जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। आज उन्हें फख्र है कि सुमित हृदयेश नंबर वन विधायक बनकर काम कर रहे हैं।

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भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। उत्तराखंड में कोल्ड ड्रिंक और पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां शराब मिल जाएगी। नशे की पुड़िया दूरदराज के गांवों तक पहुंचा दी गई है। बेरोजगारी और महंगाई भी चरम पर है। उन्होंने कहा कि अब धरती भी पुकार-पुकारकर बदलाव की बात कह रही है। बदलाव का बाजार आ रहा है और मेरी यात्रा का मकसद भी यही बदलाव है।

न कोई तोड़ सकता है, न खरीद सकता है : मदन बिष्ट

देर शाम जन संवाद यात्रा के स्वराज आश्रम पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत किया। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत से सबक लेना चाहिए कि हार नहीं माननी है। सभी मिलकर एक साथ खेत जोतें, हम मिलकर फसल काटेंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी हैं, हमें न कोई तोड़ सकता है और न खरीद सकता है। प्रदेश में गुटबाजी नहीं चलेगी। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने पर जोर दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हर कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार लाने के लिए प्रयास करे और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके।

स्वराज आश्रम में ये लोग मौजूद रहे

अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधायक हिमेश खर्कवाल, नारायण पाल, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, वरुण प्रताप सिंह भाकुनी, खजान दास, ललित जोशी, गुरप्रीत प्रिंस, हेमंत साहू और शोभा बिष्ट आदि मौजूद रहे।

सैलजा के बयान पर हरीश रावत का पलटवार, बोले- कांग्रेस की बदनामी का दाग धोने आया हूं

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमार सैलजा की ओर से अपनी जनसंवाद यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने क्या इस बीच यात्रा निकाली है? अगर उन्होंने निकाली होती तो मैं यात्रा नहीं निकालता। जब कोई नहीं जा रहा है, तब यह खूसट बुड्ढा यात्रा निकाल रहा है तो काहे की परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले सीबीआई उनके पीछे पड़ती थी, अब ईडी पीछे पड़ गई है। यह पूरी कांग्रेस की बदनामी है। इसी दाग को धोने आया हूं।